- Timp de doua ore activitatea cu publicul la Casa Judeteana de Pensii (CJP) Buzau a fost blocata miercuri dimineata ca urmare a unei greve de avertisment la care participa 60 de angajati din cadrul sistemului. In cele doua ore de protest, nicio solicitare venita din partea publicului nu va fi rezolvata.…

- Salariații Casei de Pensii au intrat in aceasta dimineața in greva de avertisment care va dura doua ore. Pe perioada grevei ei nu vor lucra cu publicul. Federatia Sindicatelor din Ministerul Muncii, federatie reprezentativa la nivelul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, a informat conducerea …

- Angajații din Ministerul Muncii vor salarii mai mari și incep greva de avertisment luni dimineața, urmand ca peste o saptamana sa declanșeze greva generala. Membrii sindicatelor afiliate Federatiei Sindicatelor din Ministerul Muncii avertizeaza ca vor declansa greva generala in data de 27 noiembrie…

- Proteste din nou la Casele de Pensii din țara, dar și la alte instituții din subordinea Ministerului Muncii. Angajații sunt nemulțumiți de nivelul salariilor care nu sunt corelate cu cele de la nivelul central, dar și de volumul de munca foarte mare.

- Sindicatele de la Caile Ferate au anuntat o greva de avertisment pentru maine dimineata, intre orele 7:00 si 9:00, cu oprirea circulatiei feroviare la trenurile de calatori si de marfa. Spre deosebire de o greva generala, cand organizatorii trebuie sa asigure, conform legii, o treime din trenuri, la…

- Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane (FNFMCV) a anunțat, astazi, ca va declanșa o greva de avertisment in ziua de 15 septembrie 2023. Sindicaliștii sunt hotarați sa intrerupa munca in intervalul 7.00-9.00, pentru a atrage atenția asupra impasului in care a intrat dialogul dintre ceferiști…

- Alianta Sindicala a Federatiilor „Drum de Fier - Elcatel" anunta declansarea grevei de avertisment la CFR SA in data de 15 septembrie, dorind sa atraga atentia factorilor de decizie cu privire la faptul ca este nevoie urgent de implicare pentru a evita blocarea sistemului feroviar.

- Angajatii de la CFR vor declansa, vinerea viitoare, in 15 septembrie, o greva de avertisment de doua ore, au anuntat reprezentantii Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial Vagoane, cea mai mare organizatie sindicala a ceferistilor din Romania, afiliata Blocului National Sindical. Lipsa bugetelor…