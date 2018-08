Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a veni in intampinarea cetațenilor care au nevoie de eliberarea cazierului judiciar in aceasta perioada, IPJ Buzau anunța ca in zilele de 16 și 17 august ghișeul Serviciului Cazier Judiciar și Evidența Operativa de la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, strada Chiristigii, nr. 8…

- Pentru a veni in intampinarea cetațenilor care au nevoie de eliberarea cazierului judiciar in aceasta perioada, in zilele de 16, respectiv 17 august, ghișeul Serviciului Cazier Judiciar și Evidența Operativa de la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, strada Chiristigii, nr. 8 – 10, va funcționa…

- Pentru a veni in intampinarea cetațenilor care au nevoie de eliberarea cazierului judiciar in aceasta perioada, in zilele de 16, respectiv 17 august, ghișeul Serviciului Cazier Judiciar și Evidența Operativa de la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, strada Chiristigii, nr. 8 – 10, va funcționa…

- Prefectura Județului Suceava informeaza ca serviciile publice comunitare pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple și Regim Permise și Inmatriculare Vehicule vor avea program normal de lucru, in zilele de 16 și 17 august 2018. Decizia de a pastra programul de lucru normal in zilele de 16 și…

- Serviciile de eliberare a pașapoartelor și a permiselor de conducere vor avea program normal de lucru in zilele de 16 și 17 august 2018. Anunțul a fost facut de catre reprezentanții Prefecturii Buzau in contextul apropierii minivacanței de Sfanta Maria. Decizia de a pastra programul normal de lucru…

- In perioada 16.08 – 17.08.2018 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Constanța și Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pasapoartelor Constanța iși mențin programul normal de lucru cu publicul. Articolul In minivacanța de Ziua Marinei…

- Pentru politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, Ziua Drapelului Național are o semnificatie deosebita si aparte. De curand, pentru marcarea celor 100 de ani de la Marea Unire, pe Varful Penteleu, cel mai inalt din Muntii Buzaului (1772 de metri), a fost realizat prin eforturile…

- F.T. In cursul saptamanii trecute, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” Prahova a derulat 19 actiuni de control pe linia respectarii masurilor de aparare si stingere a incendiilor, la ocoale silvice și operatori economici de profil. In urma…