Ghiroda este lider în C8! Pe doi o altă echipă din Timiș, Dumbrăvița Daca sezonul trecut echipele din Arad erau premiante in cea mai vestica serie a Ligii a 3-a, se pare ca polul de putere s-a mutat in Timiș. Ghiroda are 3 din 3 și este urmata de Dumbravița, ambele echipe neavand vreun gol primit in aceasta ediție de campionat. Dumbravița a deschis etapa cu un succes ... The post Ghiroda este lider in C8! Pe doi o alta echipa din Timiș, Dumbravița appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

