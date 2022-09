Stiri pe aceeasi tema

- Primaria orașului Pecica va moderniza un numar de 43 de strazi cu finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Practic pe cele 43 de strazi care vor fi reabilitate au fost introduse deja toate utilitațile și majoritatea se afla in cartierele in care nu s-a investit pana acum in…

- Mai multe strazi vor fi reabilitate prin intermediul proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructura stradala, municipiul Adjud, județul Vrancea“. Proiectul va avea doua etape și o valoare totala de peste 20 de milioane de lei, iar finanțarea este asigurata prin Programul Național de Investiții…

- ????????????????????????????????????̆???? ???????????????????????????????????? ????????????????????̆????????????????????! Am primit finanțare in valoare de 23.850.000 lei pentru reabilitarea și modernizarea a 17 strazi din cartierul Primaverii. Am obținut acești bani prin Programul Național de Investiții

- Ministrul Dezvoltarii: In curand vom semna primele contracte de finanțare prin Programul „Anghel Saligny” Ministrul Dezvoltarii: In curand vom semna primele contracte de finanțare prin Programul „Anghel Saligny” Ministerul Dezvoltarii pregateste semnarea primelor contracte finantate prin Programul National…

- Ministerul Dezvoltarii pregateste semnarea primelor contracte finantate prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", a anuntat, luni, ministrul Cseke Attila. Surse politice au declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca Cseke Attila a fost amenințat ca va fi remaniat, daca nu da drumul la programul…

- Comuna Niculești a obținut finanțare prin Anghel Saligny pentru trei investiții majore, administrația locala condusa de primarul Dorinel Soare urmeaza sa semneze contractele de finanțare și este pregatita sa faca toți pașii legali pentru implementare. Primul proiect vizeaza Extinderea rețelelor de…

- Inca trei județe vor primi finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, ca urmare a finalizarii, de catre Ministerul Dezvoltarii, a listei proiectelor finanțate – anunța ministrul dezvoltarii, Cseke Attila. Au fost finalizate și listele cu obiectivele de investiții ce vor fi finanțate…

- Ministerul Dezvoltarii a finalizat lista proiectelor care vor primi finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny” in trei judete si sectoarele Capitalei. Urmeaza sa se finalizeze si lista pentru restul judetelor, anunta ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila.