- Valorile termice prognozate de catre meteorologi pentru urmatoarele patru saptamani vor fi, in general, mai ridicate decat media climatologica a perioadei, in timp ce ploile isi vor face simtita prezenta in special in zonele montane, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM),…

- Conform meteorologilor ANM, vremea in Romania va fi frumoasa in urmatoarea perioada, dar in același timp, foarte calduroasa, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 34 de grade Celsius.

- Am avut parte de cea mai ploioasa vara in acest an, insa meteorologii anunta ca vremea se va schimba si ca urmeaza o perioada de canicula. In a doua jumatate a lunii august tara noastra va fi lovita de masa de aer saharian care face deja ravagii in Europa. Temperaturile vor ajunge constant…

- Conform estimarilor facute de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), in urmatoarele doua saptamani, Romania va fi ceva mai ferita de temperaturile de peste 35 de grade Celsius, insa se vor inregistra temperaturi care vor depasi adeseori 30 de grade Celsius, in mai toate regiunile tarii. Spre…

- Vreme anormal de calda in Peninsula Scandinava, acolo unde temperaturile au urcat aproape de 30 de grade Celsius, inclusiv in zona cercului polar. Norvegia, Suedia, dar și Finlanda se confrunta cu temperaturi-record pentru aceasta perioada. Luni, au fost inregistrate temperaturi de 29,2, respectiv 28,3…

- Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anuntat, sambata, in cadrul comandamentului MAI, ca ploile vor fi mai putine incepand de duminica, insa abia de miercuri, 4 iulie, vremea se va incalzi si se vor inregistra valori de peste 29, 30 sau chiar 31 de grade Celsius. …

- In zilele de sambata și duminica, in majoritatea țarii, temperaturile vor scadea cu peste 10 grade fața de normalul perioadei, iar minimele vor ajunge la 6-8 grade, anunța Mediafax. Pe parcursul zilei de sambata, in țara, temperaturile vor cobori cu peste 10 grade Celsius și vor fi semnalate ploi, descarcari…

Vremea va fi calduroasa și disconfortul termic accentuat in cea mai mare parte a țarii. In zonele de campie indicele temperatura-umezeala se va apropia de pragul