Pentru ca sunt un prieten bun fac orice pentru ai mei prieteni. Cum majoritatea oameni imi trimit piese pe Instagram exista și un invers. Primesc inregistrari pentru a ghici ce fel de piesa fredoneaza cate un uitic…. poziție in care ma aflu și eu de foarte multe ori. Cum am reușit sa bat Shazam o...

Știu… poate nu e cea mai noua piesa aparuta, dar imi place sa iți aduc aminte de unele piese care poate au trecut prea rapid pe langa noi dar care inca mai transmit ceva la fiecare ascultare. X AMbassadors – Renegade este genul de piesa pe care o ascult cu drag dupa o zi in...

- Interpreta Lia Taburcean a lansat, chiar de 1 septembrie, noua sa piesa cu tot cu videoclip „Undeva la București”, scrie SHOK.md . Artista canta despre marea iubire, despre care presupune ca poate fi oriunde.

Piesa asta te face sa crezi ca vara continua, mai precise acele seri de vara in care ești fresh și mergi sa te vezi cu prietenii. La prima ascultare mi-a schimbat tot mood-ul și m-a facut sa fiu mai confident, mi-a dat acel vibe de Hollywood movies in care urmeaza sa se intample ceva cool...

Cat de bine suna piesa asta in timp ce conduci. Cam asta aș spune și la radio. Influențe de la Lana del Rey și poate ceva Dorothy dar pana la urma Bishop Briggs este fata ce a facut-o pe Pink sa ii cante piesa in concerte. Zic sa te relaxezi in canapea și sa te...

Da, s-a lansat de cateva zile capodopera asta. Mi-a fost greu sa o pun la story fara sa am cateva cuvinte de spus despre piesa asta. Denis Roabeș este un artist care transmite, unul din puținii ramași astazi sau cel puțin nu am ajuns la ei sau ei la mine. The Motans este un proiect...

Reckaze a lansat, la inceputul acesteo saptamani, "Bucharest in Peace". "Vreau sa transmit calitate: versuri gandite și bine lucrate, pe un sound intotdeauna fresh. Piesa reflecta perspectiva mea asupra unui București adoptat, dar pe care ajungi rapid sa-l iubești și sa-l uraști in același timp. Deși…

Ai auzit bine… e alegerea mea pentru serile de vara pe balcon cu cați prieten in jur ne permite legea. Da, e și piesa pe care am pus-o in mașina de cele mai multe ori cand am plecat de la radio vara asta. Nu e un secret ca imi place la nebunie muzica disco și...