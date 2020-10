GHIOZDANULLUINICULAE: LUCKY LUKE – COOLER THAN ME

Stiri pe aceeasi tema

- Baieții aștia de prin Germania au rupt Youtube-ul la un moment dat cu multe coveruri de genul asta la piese celebre și apoi…. hm… vad ca nu s-a mai intamplat mare lucru. Totuși nu pot sa zic ca nu mi-a dat un super vibe un play la varianta lor de Rihanna și Jay-Z – Umbrella,... View Article

- Pentru ca sunt un prieten bun fac orice pentru ai mei prieteni. Cum majoritatea oameni imi trimit piese pe Instagram exista și un invers. Primesc inregistrari pentru a ghici ce fel de piesa fredoneaza cate un uitic…. poziție in care ma aflu și eu de foarte multe ori. Cum am reușit sa bat Shazam o...…

- Actorul Chris Evans a dat-o in bara in weekend cand a postat pe contul sau de Instagram un video cu familia sa care se juca, doar ca video-ul era un Screen Recorder, iar la final se puteau vedea și ultimele imagini din Camera Roll-ul telefonului. Printre niște video-uri și poze neclare, fanii au observat…

- Am descoperit piesa asta in showul de pe Netflix al lui Zac Efron numit Down to Earth. In ultimul episod sunt folosite cred ca 10 secunde din ea dar m-a cucerit direct. Am vorbit cu Zeke pe Instagram și mi-a spus ca este mega incantat ca prima varianta a piesei este deja in toate magazinele... View…

- Billie Eilish se implica in politica, fiindca a postat de dimineața – pe conturile ei de Instagram și Twitter un video in care iși incurajeaza fanii sa voteze, pentru ca Trump le distruge țara. Billie a spus ca au nevoie de un președinte care sa rezolve problemele, nu care sa faca abstracție de ele.…

- David Guetta acapareaza orice stil muzical și o face extrem de bine. Cu un sound perfect de fiecare data, indiferent ca face reggaeton, latino sau edm, Guetta este cumva cel mai fresh producer al industriei. Pa la cultura este o colaborare cu o gramada de artiști pe care te las sa ii descoperi singur.…