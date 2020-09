Stiri pe aceeasi tema

- Am cautat pe tot internetul care este cel mai vechi desert din lume, iar daca acesta se zvonește ca este chiar terciul lui Noe…. atunci nu știu ce poate sa fie mai vechi. Suna bine și delicios așa ca o sa il incerc și eu… atunci cand am toate ingredientele. La 100g are doar 140... View Article

- Metroul Drumul Taberei a fost inaugurat. „Atentie, urmeaza statia Drumul Taberei!” Acesta este mesajul, care va rasuna astazi, dupa 9 ani de așteptare. Probabil cand nimeni nu mai credea asta, iata ca magistrala M5 de metrou este gata sa duca calatorii. Cele mai tari imagini de la deschiderea metroului…

- Deși cred ca e piesa pe care o asculta bunicamea la 18 ani… ei bine recunosc ca in ultima vreme ii dau play inainte sa plec de acasa. Practic ies din dus, ii dau play, ma imbrac, ii pun stop, imi usuc parul, ii dau play și ma uit in oglinda…. . ma uit in... View Article

- Piesa asta te face sa crezi ca vara continua, mai precise acele seri de vara in care ești fresh și mergi sa te vezi cu prietenii. La prima ascultare mi-a schimbat tot mood-ul și m-a facut sa fiu mai confident, mi-a dat acel vibe de Hollywood movies in care urmeaza sa se intample ceva cool... View Article

- Schimbari in topul Billboard HOT 100, adica topul celor mai #fresh piese din lume. Daca saptamana trecuta pe primul loc in acest top ajungea Harry Styles și al sau single „Watermellon Sugar”, de data aceasta Cardi B și Megan Thee Stallion au ocupat aceasta poziție. Clipul are deja 106 milioane de vizualizari …

- Cel putin sapte oameni au murit in urma inundatiilor provocate de ploile torentiale si furtunile cu descarcari electrice produse pe insula Evia, in timpul weekendului, au anuntat duminica oficiali eleni. Trei dintre victime, intre care un bebelus, au fost gasite in satul Politika si alte patru in satul…

- Doua milioane si jumatate de oameni s-au trezit in aceasta dimineata intr-o realitate pe care nu o recunosc. Beirutul este un oras in ruina. Cartiere intregi au fost distruse si 300 de mii de oameni au ramas fara casa. Prinsi in mijlocul infernului, mai multi romani ne-au povestit in exclusivitate cum…

- Așa se intampla cand iei un producator care are ureche pentru quality și un sound badass de ma face sa ma gandesc la piesele lui Gary Clark Jr + o fata care a aratat ce poate cu prima piesa: „Bad girl get lonely too” care mi-a placut la nebunie. Nu știu cum s-a ajuns la... View Article