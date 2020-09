GHIOZDANULLUINICULAE: Cel mai vechi desert din lume!

Stiri pe aceeasi tema

Știu… poate nu e cea mai noua piesa aparuta, dar imi place sa iți aduc aminte de unele piese care poate au trecut prea rapid pe langa noi dar care inca mai transmit ceva la fiecare ascultare. X AMbassadors – Renegade este genul de piesa pe care o ascult cu drag dupa o zi in...

Deși cred ca e piesa pe care o asculta bunicamea la 18 ani… ei bine recunosc ca in ultima vreme ii dau play inainte sa plec de acasa. Practic ies din dus, ii dau play, ma imbrac, ii pun stop, imi usuc parul, ii dau play și ma uit in oglinda…. . ma uit in...

Piesa asta te face sa crezi ca vara continua, mai precise acele seri de vara in care ești fresh și mergi sa te vezi cu prietenii. La prima ascultare mi-a schimbat tot mood-ul și m-a facut sa fiu mai confident, mi-a dat acel vibe de Hollywood movies in care urmeaza sa se intample ceva cool...

Proaspat intrata in playlistul Virgin Radio Romania, Olivia Addams este genul de artist de care cu siguranța o sa mai auziți. Nu o spun doar pentru ca știu ca fata noastra e full de talent, dar pur și simplu are un timbru care te poate pacali uneori, e ea? e un artist din afara? we...

Nu aveam cum sa nu impartașesc cu voi clipul asta. Imi fac mea culpa și spun ca pana la 26 de ani habar nu aveam ca multe animale vad lumea atat de diferit. Scos din adancul youtube-ului, acest clip m-a șocat atat pe mine cat și pe prietenii mei. Poate doar la faza cu ochelari...

Așa se intampla cand iei un producator care are ureche pentru quality și un sound badass de ma face sa ma gandesc la piesele lui Gary Clark Jr + o fata care a aratat ce poate cu prima piesa: „Bad girl get lonely too" care mi-a placut la nebunie. Nu știu cum s-a ajuns la...

Am primit și saptamana aceasta o gramada de piese in privat, iar printre ele se afla și aceasta. Nu știu exact de unde vine și cine e fata noastra dar suna absolut bestial. Daca am dat replay de 3 ori inseamna ca m-a prins din prima, așa ca astazi din #ghiozdanulluiniculae scoatem piesa Alligator de...

Pentru ca astazi am gasit job lui Razvan (32 de ani) din București care crește singur un puști de 12 ani, iar de 4 luni a ramas fara un loc de munca am zis sa ii dedic piesa pe care o scot astazi din #GHIOZDANULLUINICULAE. Pentru ca a avut curajul sa iși spuna povestea pe...