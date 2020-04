Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a fost prezent sambata in judetul Constanta, in principal pentru a i asigura pe fermierii dobrogeni afectati de seceta ca vor primi despagubiri.ldquo;La intalnirea pe care am avut o cu ministrul, alaturi de prefectul George Niculescu specialistii l au informat care…

- Prezent in conferința de presa din aceasta seara, Secretarul de Stat Raed Arafat, a confirmat faptul ca exista 2119 cazuri confirmate de coronavirus in Romania. Asta inseamna ca Romania intra, de astazi, in scenariul 4 gandit de autoritați. Secretarul de Stat a mai spus ca din cele 2119 cazuri, 593…

- Se știe ca nu ești bun de nimic pana nu iți bei cafeaua. I s-a intamplat și mecanicului unui marfar care mergea dinspre Cernavoda spre Constanța. Omul a oprit la o trecere cu bariera, in Valu lui Traian, ca sa-și cumpere o cafea de la un magazin din apropiere. Trenul s-a pus in mișcare imediat... View…

- Astazi, un grup de preoti si credinciosi, insotiti de catre Inaltpreasfintitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a fost prezent la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine CRTS Constanta pentru a dona sange. Actiunea face parte din cadrul protocolului de colaborare incheiat in anul 2018 intre institutia…

- SAGA Festival este singurul mare festival din București, care se va desfașura intre 5 și 7 iunie, in Parcul Izvor. Organizatorii planuiesc sa aduca peste 150 de artiști, 5 scene, și zeci de mii de oameni langa Casa Poporului. Primele nume anunțate pana acum sunt Alan Walker, Disclosure, Don Diablo,…

- Summer Well anunța noi artiști pentru un line-up exploziv cu ocazia celei de-a zecea ediții care va avea loc la Domeniul Stirbey din Buftea in perioada 7-9 august 2020: Two Door Cinema Club, Keane, Foster the People, Balthazar, L’Imperatrice, Jadu Heart, Digitalism și Bob Moses (club set). Weekend-ul…

- Prezent la Cazinoul din Constanta in vederea preluarii oficiale a lucrarilor de consolidare a acestuia, desfasurate prin Compania Nationala de Investitii, ministru Ion Stefan a sustinut si o conferinta de presa chiar inauntrul cladirii simbol. Intrebat cum se pozitioneaza in problema eliminarii…

- NEVERSEA este cel mai mare festival de la malul marii, atragand in fiecare an peste 200.000 de tineri pe litoral. NEVERSEA 2020: Cand va avea loc festivalul Festivalul va avea loc intre 2-5 iulie 2020 pe plaja Neversea, in Constanța. NEVERSEA 2020: Cat vor costa biletele Acces General – 114 de euro…