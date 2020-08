GHIOZDANULLUINICULAE: Bishop Briggs – Baby

Stiri pe aceeasi tema

Da, s-a lansat de cateva zile capodopera asta. Mi-a fost greu sa o pun la story fara sa am cateva cuvinte de spus despre piesa asta. Denis Roabeș este un artist care transmite, unul din puținii ramași astazi sau cel puțin nu am ajuns la ei sau ei la mine. The Motans este un proiect...

Ai auzit bine… e alegerea mea pentru serile de vara pe balcon cu cați prieten in jur ne permite legea. Da, e și piesa pe care am pus-o in mașina de cele mai multe ori cand am plecat de la radio vara asta. Nu e un secret ca imi place la nebunie muzica disco și...

- Laura Muruzuc, o tanara artista basarabeanca ce a emoționat pana la lacrimi juriul și publicul de la Romanii au Talent cu poeziile sale, este prezenta in cel mai nou single Andrei Leonte. Piesa ”Panda” a fost compusa de Andrei Leonte alaturi de Alex Luft. „In una dintre variantele de interpretare, versurile…

Pentru ca astazi am gasit job lui Razvan (32 de ani) din București care crește singur un puști de 12 ani, iar de 4 luni a ramas fara un loc de munca am zis sa ii dedic piesa pe care o scot astazi din #GHIOZDANULLUINICULAE. Pentru ca a avut curajul sa iși spuna povestea pe...

- Lista perlelor stranse de profesori anul acesta este una lunga, am selectat cateva. „Ba, e groasa va scriu Ion ca asta am auzit inainte cu o seara ca se da” „Catavencu era baiat smecher umbla cu Zoe, dar nu stia Trahanache care era ramolit, iar ala Tipatescu era mort de iubire dupa ea” „Mi-ar placea...…

Pentru cei mai tineri care intra aici va las un link cu una dintre piesele mele preferate ale lui Tupac Shakur. Piesa a fost lansata tocmai in 2004, fiind produsa de Eminem care a folosit fragmente din piesa Indian Sunset a lui Elton John. Pentru cei care aveau macar 10 ani in 2004… o sa...

Daca ieri am incercat sa gasim joburi astazi am spus sa ne destindem și amuzam puțin, tocmai de asta am intrebat pe whatsapp la 0734.666.000 ce ai de vanzare prin casa, iar dupa sute de mesaje… acestea au ajuns pe site! BOOM! Soacra mea nu locuieste. Cu mine dar soacra ofer si 1000 lei ghinionistului...…

- Mareeee doza de energie ce mi-a dat piesa asta. Dor de festival garantat, dar efectiv nu am cum sa nu ma mișc pe piesa asta. Daca simți nevoia de energie trebuie neaparat sa o asculți. Ce sa mai zic despre așa o colaborare? BOOM sau EARTHQUAKE?