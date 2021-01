Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus ne aduce stres, frustrare și anxietate. In situatia actuala, va trebui intr-un fel sau altul sa gasim soluții care sa ne ajute sa depașim aceasta perioada dificila fiindca altfel sanatatea noastra mintala ar putea fi pusa in pericol. Cand frica ajunge sa puna stapanire pe tine…

- Copiii care folosesc o tableta sau un telefon performant inainte de somn nu pot dormi si risca sa se imbolnaveasca, sustin cercetatorii britanici. Medicii din tara noastra confirma aceste afirmatii si avertizeaza parintii ca obiceiul provoaca probleme psihologice si neurologice grave. Utilizarea tabletelor…

- MOL Romania și Fundația pentru Comunitate au anunțat inceperea celei de-a 12-a ediții a Programului “MOL pentru sanatatea copiilo”, destinat organizațiilor non-guvernamentale care deruleaza proiecte de terapie emoționala sau intervenții psihosociale pentru copiii cu nevoi speciale sau cei cu boli cronice.

- Cea de-a 12-a ediție a fost lansata zilele trecute, iar ONG-urile care doresc sa obțina finanțare in cadrul programului, pot depune proiectele pana la inceputul lunii viitoare. Cu toate ca pandemia a creat serioase probleme organizațiilor non-guvernamentale (ONG) care derulau proiecte finanțate in…

- SCOLI INCHISE. "De la inceperea anului scolar am luat o decizie, care este o decizie care a fost fundamentata pe parerile specialistilor, ca in functie de nivelul de raspandire a virusului in comunitate, scolile pot sa functioneze, in clasa, jumatate in clasa - jumatate online sau integral online,…

- Deputatul PSD Dambovita, Claudia Gilia nu a intarziat sa iasa public si sa-si arate ingrijoarea fata de atitudinea Guvernului si a presedintelui Johannis, in gestionarea crizei sanitare generata de inamicul invizibil COVID-19. Clar si raspicat, parlamentarul Claudia Gilia a spus ca un adevarat presedinte…

- Alexandru Rafila, Adrian Streinu Cercel, Leonard Azamfirei sunt ultimele nume grele din sanatate care și-au trecut oficial apartenența la PSD. Aceștia li se adauga altor medici cu funcții in sistem, mai vechi membri PSD, precum Florian Bodog, care a fost inclusiv ministru al Sanatații. „Ințeleg nervozitatea…

- S-a stabilit ca un bebeluș hranit cu biberonul inghite zilnic peste un milion de microparticule de plastic, impactul acestora asupra sanatații nefiind inca pe deplin cunoscut. Un studiu publicat recent in jurnalul Nature Food, atrage atenția asupra faptului ca bebelușii hraniți cu biberonul ingereaza…