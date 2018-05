Stiri pe aceeasi tema

- Deputat PNL Ovidiu Alexandru Raetchi a depus, joi, in Parlament o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2011 a educatiei nationale prin care greutatea ghiozdanului transportat zilnic de elev sa nu fie mai mare de 10% din greutatea corporala a acestuia.

- Tinerii care primesc o protecție sociala speciala ar putea avea anumite beneficii din partea statului, dupa ce parasesc acest sistem. In acest sens, doua propuneri legislative care vizeaza sprijinirea tinerilor care urmeaza sa paraseasca sistemul de protecție speciala au fost depuse in Parlament de…

- Transpunerea Directivei UE privind prezumția de nevinovație “inseamna aprobarea ei in Parlament și publicarea in Monitorul Oficial, pentru a produce efecte juridice. Și asta, repede, repede, repede. Altfel spus, mai avem o șansa. In caz contrar, Comisia Europeana va sesiza Curtea Europeana de Justiție…

- Acțiunea lui Ludovic Orban prin care incearca sa indeparteze Guvernul Dancila printr-o plangere penala a fost anunțata voalat inca de acum o saptamana de un deputat PNL. Intr-un interviu video acordat PS News, in data de 9 mai, deputatul PNL Ovidiu Raețchi facea referire la scandalul privind mutarea…

- Partidul FIDESZ, condus de Viktor Orban, a caștigat clar alegerile de duminica din Ungaria, avand șansa de a guverna cu o majoritate de cel puțin doua treimi din Parlament, de a-și consolida puterea prin modificari constituționale și de a continua politica de contestare a Uniunii Europene. Formațiunea…

- Fostul deputat Sebastian Ghița a declarat joi seara, intr-o intervenție telefonica in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, ca fotografia care dovedește ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, l-a vizitat acasa, este de fapt un stop-cadru dintr-un film. Mai mult, omul de afaceri a spus ca aceasta nu…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, generalul Florian Coldea, a fost audiat, marți, timp de aproximativ opt ore, in Comisia pentru controlul activitații Serviciului Roman de Informații (SRI). “Am facut din SRI o instituție moderna, (…)am servit statul vertical, (…)am raspuns și intrebarilor unor…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, sustine, intr-o postare pe Facebook, ca „procedura de evaluare a procurorilor de rang inalt se realizeaza in baza legii si nu a regulamentului CSM, in masura in care acesta cuprinde norme contrare legii”. „O regula elementara ! Procedura de evaluare a procurorilor…