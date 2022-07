Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a amenințat ca va arunnca in aer o benzinarie din Sectorul 6 al Capitalei. Cea care a dat alarma la 112 a fost angajata societații. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Replicile dure dintre Brigitte și Florin Pastrama sunt departe de a se termina, deși vedeta a declarat ca vrea sa incheie cat mai repede cu divorțul și acest capitol din viața ei. Dupa ce ieri l-a numit "șarpe", azi frumoasa bruneta a venit cu un nou mesaj taios și de asemenea subtil pentru inca soțul…

- Trei ieseni au ajuns in fata judecatorilor pentru a raspunde acuzatiei de trafic de droguri. Au primit cu totii sentinte usoare, magistratii constatand ca au de-a face mai mult cu niste consumatori obisnuiti decat cu urmasii lui Pablo Escobar. Ionut Leonte, Dominic Dobos si Catalin Roman au fost trimisi…

- FOTO ȘTIREA TA: Mașina vandalizata in Alba Iulia, in timpul unor lucrari. Proprietarul a anunțat poliția Un cetațean din Alba Iulia a transmis ca și-a gasit mașina vandalizata. Acesta ii banuiește pe muncitorii care au lucrat in zona și a facut o plangere la Poliție. ”In urma unor lucrari facute vineri…

- O tanara din Cugir care a participat la o talharie a ramas blocata in aparatamentul victimei. Ce pedepse au dat judecatorii Un barbat din Cugir a fost condamnat la inchisoare cu executare dupa ce a talharit un batran din oraș. Faptele s-au petrecut in timpul nopții, iar barbatul a fost ajutat de o tanara,…

- La 70 de ani, un iesean va intra dupa gratii pentru ca a incercat sa-si ucida fosta sotie. Condamnat de Tribunal, Neculai Munteanu s-a plans magistratilor Curtii de Apel ca sentinta a fost prea aspra, cerand reducerea acesteia. Judecatorii au fost de acord: i-au scazut 12 zile. Neculai Munteanu si C.D.M.…

- Un sofer a ajuns in pragul inchisorii pentru ca nu si-a putut stapani nervii. Oprit de politisti si simtindu-se cu musca pe caciula, a fost cat p-aci sa scape, dar nervozitatea l-a dat de gol. Faptele s-au petrecut la sfarsitul lui decembrie 2020. Cu doua zile inainte de anul nou, Politia municipiului…