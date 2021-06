Stiri pe aceeasi tema

- Un minor in varsta de 16 ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a furat mașina parinților sai, s-a urcat baut la volan și a fugit de polițiști in momentul in care aceștia au incercat sa il opreasca in trafic In noaptea de vineri spre sambata, un echipaj din cadrul Poliției Radauți – Compartimentul […]…

- Polițiștii din Abrud au reținut un barbat din comuna Roșia Montana, care este banuit de lipsire de libertate in mod ilegal și lovire sau alte violențe. Mai exact, acesta l-ar fi pus pe un minor cu care fiul sau ar fi avut o altercație, sa se urce in mașina, iar in timp ce a condus […] Citește Cum a…

- Un tanar de 23 de ani, din Bucuresti, a fost retinut de politie dupa ce si-a agresat fosta iubita si i-a furat masina. Acesta a incercat sa repare fosta relatie printr-o discutie cu tanara de 26 de ani, dar nu au ajuns la un numitor comun si a devenit violent.

- Un tanar de 22 de ani din Chișinau, este cercetat penal de polițiștii Inspectoratului de Poliție a sectorului Centru din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, pentru rapirea unui automobil de model „Ford Fiesta”. Totul s-a intamplat la data de 2 mai, ora 05:00, pe strada Sihastrului din…

- Polițiștii din Blaj au reținut un tanar din municipiu care ar fi spart mai multe autoturisme, din care a furat bunuri și bani. Pentru obținerea de probe și recuperarea prejudiciilor, polițiștii au efectuat doua percheziții. Potrivit IPJ Alba, joi, 22 aprilie, polițiștii de investigații criminale din…

- Un tanar in varsta de 32 de ani, locuitor al capitalei, a fost reținut de ofițerii secției investigare infracțiuni a sectorului Rașcani din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, fiind banuit de furtul unei motociclete de model „Viper”. Prejudiciul cauzat proprietarului, un tanar de 22…

- Un barbat de 27 ani, locuitor al capitalei, a fost reținut in flagrant de catre un echipaj al BPRO a Direcției de Poliție a mun. Chișinau, pentru comiterea unui furt dintr-un magazin. In noaptea de 15 spre 16 aprilie curent, polițiștii au fost sesizați de catre reprezentanții unui magazin, comunicand…