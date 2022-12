GHINIONUL incredibil pe care l-au avut pasagerii autocarului distrus la Pasajul Unirii. Detaliul aflat de anchetatori

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de vineri, 23 decembrie, a fost o zi nefasta pentru 47 de turiști greci. In urma unei manevre, autocarul in care se aflau turiștii a izbit in plin limitatorul de inalțime de la Pasajul Unirii. Bilanțul, unui dramatic, este de 22 de persoane ranite, un decedat, și alte patru in stare grava. S-a…

- Potrivit datelor din ancheta preliminara, autocarul, care a plecat din Volos, avea inițial doi șoferi. Unul dintre aceștia ar fi suferit pe drum o toxiinfecție alimentara și nu a mai fost disponibil, astfel ca singurul șofer ramas ar fi fost nevoit sa conduca incontinuu 16 ore, susțin martorii citați…

- O pasagera din autocarul cu turiști straini care a intrat in limitatorul de inalțime de la Pasajul Unirii din București a declarat pentru Digi24 ca șoferul a condus 16 ore fara pauza. Potrivit presei din Grecia, autocarul plecase din Volos și a mers 900 de kilometri. Un om a murit și alți 22 au fost…

- Ministerul de Externe de la Atena a transmis un bilanț al accidentului in care a fost implicat joi la București un autocar plin cu turiști greci. „Potrivit informațiilor de la Ambasada Greciei la București, astazi, in capitala Romaniei a avut loc un accident de autobuz turistic cu 47 de pasageri greci…

- Accidentul de vineri de la intrarea in Pasajul Unirii din București, in care a murit un om și au fost raniți alți 21, toți cetațeni greci, este al șaselea petrecut dupa reabilitarea pasajului de catre Primaria Sectorului 4. Pasajul Unirii a fost redeschis la data de 4 septembrie, dupa ce a stat inchis…

- „Asta cu gardurile este o prostie pentru cine crede. Niciodata un gard nu va ține un om. Nu poate o cușca sa țina un om inauntru decat daca e bine pazita de oameni.Sa faca gard Bulgaria cu cine? Pentru ca intra o parte dintre migranți, dar majoritatea intra prin Grecia. Grecia este țara Schengen. Sa…

- Anchetatorii incerca sa stabileasca motivele care l-ar fi impins sa iși ia viața, mai ales ca subofițerul de 41 de ani nu a lasat un bilet de adio. Deocamdata, medicii nu au putut stabili ora morții, insa se estimeaza ca trecusera 24 de ore cand a fost gasit și se ia tot mai mult in calcul ipoteza sinuciderii. Surse…

- Dronele aparținand Forțelor Armate Turcești au inregistrat faptul ca Grecia a trimis vehicule blindate in insulele Lesbos și Samos. Și așa a reaparut problema inarmarii insulelor. Cu toții banuim ca nivelul de inarmare a insulelor este mult mai mare. Turcia spune de mult acest lucru. Dar de aceasta…