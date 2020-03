Ghinion! Tipul ăsta a căzut cu maşina într-un râu la 10 minute după ce şi-a luat permisul de conducere VIDEO Tanarul sofer, pe numele sau, Zhang, abia isi obtinuse permisul de conducere. La 10n minute dupa ce a devenit oficial posesorul permisului, acesta a facut o gafa uriasa. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. In timp ce se deplasa in mașina lui noua, a decis sa-si verifice telefonul chiar in momentul in care a virat pe un pod, ceea ce a dus la o scufundare neplanificata in raul local. In momentul in care foloseste telefonul la volan, nu iti pui doar tie viata in pericol, ci si a celor care s eflaa in calea ta. Desi existau oameni in acel moment pe pod, proaspatul sofer nu a ranit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

