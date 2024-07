Partidul Popular European discuta in mod activ o revizuire a interdicției privind automobilele cu motoare pe benzina și motorina anunțata pentru 2035. In favoarea unei alte soluții. PPE, cel mai mare grup de legislatori din Parlamentul European, incearca sa anuleze eliminarea treptata a mașinilor cu cele mai mari emisii de CO2. Reuniți in aceasta saptamana […] The post Ghinion pentru doamna Ursula. Motoarele cu combustie vor supraviețui first appeared on Ziarul National .