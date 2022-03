Ghinion! Moldova a pierdut meciul cu Kazahstanul din cauza unui autogol

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la ora 10:30 au ramas in vinzare aproximativ 2.000 de bilete pentru meciul de baraj din cadrul Ligii Națiunilor dintre Moldova și Kazahstan. In tribuna B mai sint disponibile aproximativ 100 bilete, iar in tribuna D - 500. In același timp, in tribuna C mai pot fi achiziționate peste 1000 bilete…

- Momentul adevarului pentru echipa nationala a Moldovei! "Tricolorii"sub conducerea noului selectioner vor lupta in play-out-ul Ligii Natiunilor cu reprezentativa Kazahstanului pentru a ramane in Liga C, a treia valorica a competitiei.

- Meciul dintre rusul Dmitry Bivol și mexicanul Saul "Canelo" Alvarez ar putea fi anulat, dupa ce organismul de conducere al boxului profesionist britanic a anuntat joi ca nu va mai permite ca pugilistii cu licenta in Rusia si Belarus sa lupte in Marea Britanie, scrie Reuters.

- Rubla PIERDE teren din cauza sancțiunilor: S-a devalorizat cu 30% doar astazi. Andrei Caramitru: „Rata la banca cum o mai platești frațioare? Ha? Ghinion !” Rubla PIERDE teren din cauza sancțiunilor: S-a devalorizat cu 30% doar astazi. Andrei Caramitru: „Rata la banca cum o mai platești frațioare? Ha?…

- Simbata, 26 februarie, la Chișinau a avut loc o seara frumoasa de box profesionist, care a fost organizata de Federația de box din Moldova și compania de promovare B&B in sala Complexului Sportiv Edelitate din sectorul Poșta Veche, relateaza Noi.md. Din pacate, din cauza COVID-19, evenimentul a avut…

- Meciul dintre Rapid București și SCM Ramnicu Valcea, din runda cu numarul 13 a primei ligi de handbal feminin, a fost amanat, din cauza unui focar de Covid-19 din tabara oaspetelor. Rapid - SCM Ramnicu Valcea era cel mai așteptat meci al inceputului de an in „Liga Florilor”. Formația giuleșteana are…

- Asociatiile Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei, Reset si "Impreuna pentru A8" au lansat in aceasta dimineata un mesaj pe Facebook impotriva discriminarii economice si politice a zonei de nord-est a tarii. "Unire-n cuget si ... mintiri! Moldoveni, puterea de la Bucuresti minte: suntem uniti cu Muntenia…

- Kazahstan era una din destinațiile importante pentru minerii de criptomonede.Insa pana acum era greu de stabilit cat de multe din criptomonedele din lume sunt minate in Kazahstan.Imaginea era obstrucționata și de mutarile recente ale guvernului din aceasta țara de a restricționa sever „boom”-ul de minare…