Ghinion fără margini. Un hoţ a rămas blocat în magazinul pe care îl jefuia. Bărbatul a fost salvat de poliţişti Barbatul a intrat in magazin strecurandu-se pe sub un grilaj. Acesta a reusit sa fure cateva telefoane, insa in momentul in care a trebuit sa paraseasca magazinul, nu a mai avut loc pe sub acelasi grilaj. Dupa mai multe tentative nereusite, hotul nu a avut alta solutie decat sa astepte un echipaj de politie, alarmat intre timp, pentru a-l putea salva. Acestia l-au urmarit pe barbat cum incerca sa evadeze pentru o perioada scurta de timp. Ulterior oamenii legi l-au ajutat pe barbat sa iasa, ridicand grilajul, dupa care l-au arestat. Tot momentul a fost surprins de camerele de supraveghere… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

