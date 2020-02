Ghinion! După tramvaie, s-a împotmolit şi licitaţia pentru troleibuzele de la Ploieşti! Motivul: lipsa experților care sa participe la evaluarea ofertelor depuse de firme Violeta Stoica Am trait sa o vedem și pe asta: licitația pentru achiziționarea de troleibuze noi destinate transportului public ploieștean s-a impotmolit, la doar doua luni de la anularea celeilalte proceduri pentru cumpararea de tramvaie noi! Dupa deschiderea ofertelor, care a avut loc in iulie 2019, s-a trecut, așa cum era normal, la etapa evaluarii tehnice și financiare a dosarelor depuse de catre toate firmele participante la licitația organizata de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

