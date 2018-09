Ghinion curat! Spirit şi materie în şcoala românească Nu stiu daca a mai tinut cineva socoteala, dar in aceasta primavara (scazand anul lui Ciolos) s-au implinit cei cinci ani considerati de PSD absolut necesari pentru a repara toate relele regimului Basescu. Asa promiteau Ponta si Dragnea in 2012! Cum, in aceasta perioada, chenzina profesorilor a crescut simtitor (deci macar un rau tot a fost indreptat), dar rezultatele elevilor sunt mai proaste ca inainte, se pare ca nu salarizarea rusinoasa a dascalilor (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

