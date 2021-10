Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii baimareni de la Biroul de Ordine Publica și cei ai Biroului de Investigații Criminale continua acțiunile de control in Piața Izvoare din municipiu pentru prevenirea faptelor de incalcare a legislației in domeniul comerțului și pentru menținerea ordinii și liniștii publice. ”Astfel, ieri 26…

- Un maramureșean a fost amendat cu 1000 de lei dupa ce a fost prins de polițiștii din Cehu Silvaniei ca transporta lemn fara acte. Polițiștii au oprit in trafic, pe strada Dosza Gyorgy, din Cehu Silvaniei, autoutilitara maramureșeanului ce transporta material lemnos. Potrivit IPJ Maramureș, șoferul,…

- In primele trei zile ale lunii octombrie, sub coordonarea Direcției de Ordine Publica, polițiștii structurilor de ordine publica au acționat pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul silvic și pentru prevenirea și combaterea contrabandei cu țigari, acțiunile de control avand loc…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in trafic și la ,,frontiera verde", 18.500 pachete țigari, in valoare de 216.450 lei. Un maramureșean este cercetat pentru contrabanda, iar doua autoturisme au fost indisponibilizate la sediul instituției, pana…

- Probleme pentru un maramureșean de 25 de ani. Acesta a fost prins de polițiștii din Salaj in finalul de saptamana trecut in timp ce era la volanul unei mașini, deși inainte consumase alcool. Potrivit IPJ Salaj, in noaptea de 28 spre 29 august a.c., in jurul orei 1.00, un tanar, de 25 de ani, din judetul…

- Prim ajutor Polițiștii din Jibou continua cercetarile intr-un dosar penal privind infracțiunile de conducere sub influența bauturilor alcoolice și conducere fara pemis. Incidentul s-a petrecut weekendul trecut, cand polițiștii din Jibou au fost sesizați despre faptul ca pe strada Tudor Vladimirescu,…

- Mai mult de 30 de baxuri cu țigari de contrabanda au fost depistate de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Punctului de Frontiera Sighetu Marmației. Aceștia au desfasurat recent o activitate pe linia combaterii contrabandei cu produse accizabile, ocazie cu care au descoperit ascunse in vegetație,…

- In primele 6 luni ale anului 2021, au fost desfașurate peste 19.000 de controale pe linie silvica, in urma carora polițiștii au intocmit 5.952 de dosare penale, in care sunt cercetate peste 1.000 de persoane. Tot in perioada amintita polițiștii au indisponibilizat peste 20.200 de metri cubi de material…