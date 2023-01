Dupa ce au avut loc numeroase accidente cauzate de inalțimea construcției sau metodele de semnalizare, unul dintre ele soldat cu mai multe persoane ranite și un deces, aseara ploua serios in Pasajul Unirii . Inaugurat cu mare fast pe 4 septembrie, de catre Daniel Baluța, primarul Sectorului 4, care ne promisese reabilitarea pasajului, iata ca nu a trecut nici macar jumatate de an și pasajul are deja mari probleme. Primarul s-a ambiționat sa termine lucrarile intr-un termen record, reabilitarea durand doua luni și jumatate, iar costurile ridicandu-se la cca 60 de milioane de lei, echivalentul…