- ”Peste 11.000 de proiecte cu fonduri europene pe cadrul financiar 2014-2020 sunt finalizate sau inca in derulare. Sunt investitii de miliarde de euro in oameni si comunitati. Primul obiectiv din programul de Guvernare, pentru mandatul meu ca ministru al Investitiilor si Proiectelor Europene este cresterea…

- Peste 11.000 de proiecte cu fonduri europene, pe cadrul financiar 2014-2020, sunt finalizate sau inca in derulare, iar peste un miliard de euro au fost platiti beneficiarilor si trimisi spre decontare la Comisia Europeana (CE), in primele sase luni ale anului, a scris, miercuri, ministrul Investitiilor…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat marti ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va fi aprobat de Comisia Europeana in septembrie, iar la inceputul anului viitor vor veni primii bani in tara. "Lucrurile sunt exact asa cum e normal sa fie. Acum o saptamana, ministrul Investitiilor…

- ​Comisia Europeana ar fi criticat din nou Planul românesc de Redresare și Reziliența (PNRR), a susținut, vineri, europarlamentarul PSD (S&D) Victor Negrescu, dar ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea (fost europarlamentar USR-PLUS/Renew Europe), a afirmat ca ministerul…

- Rata de absorbție a fondurilor europene de catre Romania și marja curenta a statelor europene au fost prezentate in mod deliberat greșit de Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, de la tribuna Parlamentului. Intrebat de Puterea.ro de ce a facut-o, s-a scuzat ca „așa erau informațiile”…

- Cele doua proiecte PNRR pentru care Romania solicita Comisiei Europene suma de 100, respectiv 28 de milioane de euro, sunt intocmite de Hidroelectrica și Nuclearelectrica. Acestea au fost prezentate, intr-o emisiune la Digi 24, ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea in contextul…

- In contextul publicarii observațiilor critice ale Comisiei Europene fața de PNRR, jurnalistul Digi24 Claudiu Pandaru i-a prezentat ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, doua dintre proiectele cuprinse in plan pe sectorul energie pentru producția de hidrogen. Unul este intocmit…

- Premierul Florin Citu a declarat vineri, la Zalau, ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a fost nici respins si nici retrimis de catre Comisia Europeana autoritatilor romane, asa cum s-a vehiculat in spatiul public. "Am vazut ca s-a iscat in spatiu public acea dezbatere pe PNRR. PNRR…