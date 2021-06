Romania se afla in etapa de evaluare a Planului National de Redresare si Rezilienta, in care Comisia Europeana solicita informatii suplimentare, iar saptamana aceasta au avut loc deja intalniri sectoriale, precizeaza ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea. "Minciuna PSD: Comisia Europeana a respins PNRR. Realitatea factuala: Romania se afla in etapa de evaluare a Planului, etapa in care Comisia Europeana solicita informatii suplimentare statului membru. In acest moment, ulterior depunerii oficiale, Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei se afla in aceasta…