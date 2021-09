Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a finalizat documentele legale ale PNRR si le-a trimis vineri seara la Comisia Europeana, in contextul in care acestea trebuiau finalizate si trimise de Romania in aceasta saptamana pentru ca PNRR sa ramana in calendarul actual de aprobare pentru septembrie, a transmis ministrul de resort, Cristian Ghinea, pe Facebook. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a subliniat ca in aceasta saptamana, in timp ce liderii USR-PLUS si ai PNL tratau in principal pe criza politica actuala, el a ignorat conflictul politic si s-a concentrat, impreuna…