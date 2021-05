Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, catalogheaza drept "o rusine" faptul ca pensiile speciale din Romania sunt foarte mari comparativ cu celelalte pensii, dar si faptul ca sunt pensionari care beneficiaza de pensii speciale iesind din activitate la varste tinere. El afirma ca viitoarea lege…

- Un nou transport ce conține 46.000 de doze de vaccin anti-Covid ajunge, vineri, in Republica Moldova. Donația de doze de vaccin a fost facuta prin platforma COVAX. Pana la sfarșitul lunii, in Moldova vor mai ajunge 50.000 de doze donate de Romania. „Azi mai vine un lot de vaccin. In total, pana la…

- Fostul premier al Romaniei, primarul Emil Boc, este de parere ca avocatul poporului trebuie sa intervina in scandalul pensiilor speciale. „ Avocatul Poporului poate ridica excepția de neconstituționalitate”, susține Emil Boc. Declarațiile acestuia vin in contextul in care președintele Klaus Iohannis…

- Pensiile speciale vor fi eliminate odata cu reformarea intregului sistem al pensiilor, iar decizia se afla in Parlament, a declarat Florin Cițu, prim ministrul Romaniei, la Digi24. „Am avut o lege privind eliminarea pensiilor speciale care a picat la Curtea Constitutionala. Deja sunt trei care au picat…

- Problema pensiilor speciale va fi rezolvata dupa reforma sistemului, bazata pe contributivitate, a declarat joi premierul Florin Cițu, la Digi 24. ”Atunci vom rezolva problema acestor doua Romanii: unii care sunt speciali si unii care nu sunt speciali. In acest moment, Guvernul nu are o decizie, totul…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca problema eliminarii pensiilor speciale va fi rezolvata odata cu implementarea reformei intregului sistem al pensiilor, mentionand ca in acest moment Guvernul nu are o decizie si "totul este in Parlament". "Am avut o lege privind eliminarea pensiilor…

- In sistemul public sunt aproximativ 4,9 milioane de pensionari, cu o pensie medie de 1500 de lei Aproape trei milioane de pensionari sunt sub nivelul pensiei medii Romania are, in prezent, 9.500 de beneficiari de pensii speciale, iar pensia medie pentru acestia este de aproximativ 9.600 de lei, in timp…