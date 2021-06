Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, anunța ca se vor introduce noi taxe auto, inclusiv pentru poluare, pentru ca Romania sa nu mai fie cimitirul de mașini vechi al Europei. „Se va aplica o taxa la transportul de marfuri, in funcție de cat folosești drumul. Trebuie sa evitam sa mai fim cimitirul…

- Ministrul Proietelor Europene, Cristian Ghinea, a afirmat ca masurile de a reduce poluare sunt „parte din negociere” pentru ca Romania sa primesca „fonduri multe pe rutier” prin PNRR. Astfel, ministrul a vorbit despre o „politica de descurajare a inregistrarii masinilor vechi”.

- In lipsa unor masuri concrete Romania risca sa devina groapa de gunoi a Europei, spune europarlamentarul PSD, Tudor Ciuhodaru, care este de parere ca e nevoie de o alta abordare și de masuri...

- Romanii continua sa inmatriculeze masiv masini second-hand. In primele patru luni din acest an au fost inmatriculate peste 135.000 de masini second-hand, de cinci ori mai multe comparativ cu inmatricularile de autoturisme noi.

- Potrivit unui ordin al Ministerului Sanatații (MS) , publicat marți in Monitorul Oficial, nivelul de testare pentru Covid și gradul de ocupare a paturilor din spitale și din secțiile ATI vor fi luate in calcul alaturi de rata de incidența pentru instituirea carantinei. Andreea Moldovan, secretar de…

- „Cred ca evoluția, ca sa o putem vedea, eu știu, pana peste doua luni ar trebui sa putem sa gestionam ce se intampla in urmatoarele zile, in urmatoarele saptamani. De aici cred ca trebuie sa plecam. In condițiile in care, eu știu, preconizam anumite masuri de relaxare, anumite masuri de revenire la…

- Unele mijloace de transport in comun din Timisoara sunt aglomerate la ore de varf, se plang calatorii. Este una dintre problemele ridicate de cetateni, in privinta careia autoritatile pot lua masuri, astfel incat rata de infectare sa nu mai creasca.