Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a anunțat luni ca va analiza teza de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode, dupa ce in spațiul public au aparut suspiciuni in privința corectitudinii acesteia. Universitatea Babeș-Bolyai precizeaza ca decizia analizei tezei de doctorat a lui…

- „Ma aștept ca saptamana aceasta sa fie incheiata” o procedura prin care experții din cadrul Universitații Babeș-Bolyai se vor pronunța daca ministrul de Interne, Lucian Bode, a plagiat sau nu in teza sa de doctorat, a spus declarat, pentru Edupedu , Daniel David, rectorul Universitații Babeș-Bolyai.…

- Reprezentantii USR precizeaza ca printre jaloanele importante pe care Guvernul le rateaza se numara, de exemplu, pe Energie, Semnarea contractelor pentru dezvoltarea unei capacitati de stocare a bateriilor de cel putin 240 MW, Semnarea contractelor pentru investitiile in lantul de productie a bateriilor…

- „Decizia de astazi a Comisiei Europene, de a da aviz pozitiv primei cereri de plata din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), pe care Romania a depus-o la 31 mai, confirma disponibilizarea sumei de 2,6 miliarde de euro pentru economia romaneasca. Este rezultatul efortului coordonat…

- Fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea (USR); a criticat Guvernul, vineri, pentru amanarea platii primei transe din Planul National de Redresare si Rezilienta, sustinand ca este un "semnal ingrijorator" si vine ca o consecinta a "amatorismului" si "delasarii" cu care PSD-PNL-UDMR…

- Fostul ministru al Fondurilor Europene Cristian Ghinea a criticat Guvernul pentru amanarea platii primei transe din Planul National de Redresare si Rezilienta, sustinand ca este un „semnal ingrijorator” si vine ca o consecinta a „amatorismului” si „delasarii” cu care PSD-PNL-UDMR trateaza PNRR.„Anul…

- Ministerul Sanatații anunța, intr-un comunicat de presa, ca cel puțin 30 de ambulatorii/unitați medicale publice sau structuri publice care furnizeaza asistența medicala ambulatorie vor putea fi reabilitate, modernizate, extinse și dotate cu echipamente medicale, prin PNRR, proiecte pentru care sunt…

- Premierul italian Mario Draghi a declarat intr-un discurs rostit in Parlament, miercuri, ca Italia are nevoie de un guvern capabil ”sa actioneze eficient si prompt pe 4 fronturi, inclusiv in ceea ce priveste Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR)” si a subliniat ca trebuie sa realizate…