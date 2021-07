Ordonanţa anti-urşi, aprobată: Animalele pot fi împuşcate, dacă sunt agresive

Guvernul a aprobat ordonanţa de urgenţă care permite intervenţia imediată pentru urşii care ameninţă oamenii. The post Ordonanţa anti-urşi, aprobată: Animalele pot fi împuşcate, dacă sunt agresive appeared first on Renaşterea bănăţeană… [citeste mai departe]