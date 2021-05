Componentele extinse si anexele tehnice ale Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) vor fi finalizate in cursul acestei saptamani, a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea.



"La intalnirea de saptamana trecuta de la Guvern, domnul Ciolacu (Marcel Ciolacu, presedintele PSD, n.r.) a spus ca vrea sa vada PNRR. L-am intrebat la ce se refera exact, dar discutia a ramas la un nivel de generalitate. Citesc acum in presa ca domnul Ciolacu crede ca am 'ascunde' PNRR-ul, desi am comunicat si convenit exact conditiile de acces la informatii.…