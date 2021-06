Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a afirmat, miercuri seara, ca necesitatea unei reforme in sistemul pensiilor nu a aparut din senin, intrucat de mai multi ani Romania are recomandare de tara pe acest subiect. Comisia Europeana apreciaza ca Romania are un sistem de pensii dezechilibrat…

- Premierul Florin Cițu, vicepremierul Dan Barna și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, vor prezenta public, miercuri, 2 iunie, la ora 16.00, la Palatul Victoria, Planul Național de Redresare și Reziliența, a informat Guvernul Romaniei.Pe 26 mai, prim ministrul Florin Cițu…

- Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, catalogheaza drept “o rusine” faptul ca pensiile speciale din Romania sunt foarte mari comparativ cu celelalte pensii, dar si faptul ca sunt pensionari care beneficiaza de pensii speciale iesind din activitate la varste tinere. El afirma ca viitoarea lege…

- Creșterea pensiilor mici anunțata de ministrul Proiectelor Europene: „Noi ne angajam ca marirea sa fie automata, nu din pix” Cristian Ghinea, ministrul Proiectelor Europene, afirma ca țara noastra trebuie sa elimine creșterile cu iz electoral și sa elaboreze un program de creștere predictibila. Acesta…

- Reforma sistemului de pensiilor, reforma salariilor din sectorul public, audit la toate companiile de stat și supravegherea lor de catre Secretariatul General al Guvernului, sporuri limitate in administrație plus o reforma reala a pensiilor speciale – sunt doar o parte din condițiile impuse de Bruxelles…

- Ministrul fondurilor europene, Cristian Ghinea, a declarat joi, la revenirea de la Bruxelles unde s-a discutat despre planul Romaniei de accesare a fondurilor PNRR, ca așteapta observațiile tehnice ale PSD și este „dispus” la o discuție cu social-democrații „Vreau sa neg o stire aparuta pe…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a anuntat luni ca Romania va depune Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pe 31 mai. "In discutia cu presedintele, cu domnul Orban, cu domnul prim-ministru si cei doi vicepremieri am convenit ca maine, in intalnirea pe care…