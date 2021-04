Intrebat, marti seara, la B 1 TV, de ce a ajuns Romania in situatia de a renegocia anumite capitole din PNRR, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a declarat: ”Ceea ce este un proces normal de negociere este prezentat in Romania ca fiind un esec, un Doamne fereste! De altfel, aduceti-va aminte ca eu am propus sa mergem cu o alocare mai mare in aceste componente, de 41 de miliarde de euro, pentru ca in final sa revenim la alocarea oficiala a Romaniei de 29 de miliarde. Asta inseamna, logic, ca ne-am asumat de la bun inceput ca vom propune anumite proiecte la care vom renunta ulterior.…