Stiri pe aceeasi tema

- USR organizeaza un miting in fața Parlamentului, in ziua votului moțiunii de cenzura; Actiunea se va numi ”Ia-ti zi libera pentru Romania!” și va avea loc in Parcul Izvor, miercuri, 27 iunie, a anuntat sambata deputatul USR Cristian Ghinea, vicepresedintele partidului. “Biroul National al USR, intrunit…

- Victor Ponta anunța ca urmeaza cea mai importanta saptamana politica din ultima perioada! SIE ar putea avea un nou șef, in persoana lui Gabriel Vlase, pe care Klaus Iohannis l-a propus la conducerea Serviciului dupa mai bine de 2 ani in care instituția nu a avut director. Totul depinde, insa, de…

- Motiunea de cenzura anuntata de Opozitie are sanse minime de izbanda, cel putin matematic, in conditiile in care liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, si-au securizat majoritatea de care dispun in Parlament.

- Liderii Opozitiei considera fireasca, legitima si justificata decizia presedintelui Klaus Iohannis de a-i retrage increderea si a-i cere demisia Vioricai Dancila din functia de premier, anuntand inceperea discutiilor pentru depunerea unei motiuni de cenzura. "Reactia presedintelui este una fireasca…

- Liviu Dragnea da vina pentru cresterea inflatiei pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, pe Klaus Iohannis si pe partidele din Opozitie. Presedintele PSD sustine ca exista o coalitie a celor trei entitati care refuza sa colaboreze cu Guvernul si transmite mesaje care aduc deservicii Romaniei.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Focsani, ca isi mentine punctul de vedere potrivit caruia politica monetara a BNR trebuie sa fie rezultatul unui dialog "permanent" cu Guvernul si Parlamentul, el precizand si ca a primit de la guvernatorul Mugur Isarescu un raspuns la scrisoarea…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, declanseaza ofensiva totala pe legile justiitiei. Liderul Camerei Deputatilor le-a declarat razboi celor din Opozitie care contesta legile la Curtea Constitutionala si le trasmite ca aceastea vor intra in vigoare. Mai Mult, Dragnea anunta ca si Codurile penale vor fi schimbate…