- Potrivit programului prezentat, saptamana trecuta, de ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, luni are loc depunerea oficiala a PNRR in sistemul informatic al CE. Se vor depune 30 de documente separate, cate unul pentru fiecare capitol transversal si pentru fiecare componenta, a precizat el.…

- Ghinea a prezentat, joi, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta dupa sedinta de Guvern, obiectivele majore ale vizitei la Bruxelles. “Au fost trei obiective majore ale vizitei la Bruxelles. Unu sa clarificam si sa avem reformele importante cu Comisia Europeana, sa stabilim faptul ca Romania…

- PNRR a fost adoptat aseara in coaliția de guvernare, iși pastreaza toate proiectele, insa valoarea este mai mica, de 29 de miliarde de euro. Proiectul urmeaza sa fie depus la Comisia Europeana luna viitoare. Premierul și ministrul Fondurilor Europene vor merge la Bruxelles pentru a negocia proiectele,…

- Intrebat, marti seara, la B 1 TV, de ce a ajuns Romania in situatia de a renegocia anumite capitole din PNRR, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a declarat: ”Ceea ce este un proces normal de negociere este prezentat in Romania ca fiind un esec, un Doamne fereste! De altfel, aduceti-va aminte…

- ”In discutia cu presedintele, cu prim-ministrul, cu domnul Orban si cu cei doi vicepremieri am convenit ca maine, in discutia pe care o sa o am cu vicepresedintele Comisiei Europene, Vestager, sa mergem pe calendar de depunere 31 mai pentru PNRR”, a declarat Cristian Ghinea, dupa discutiile cu presedintele…

- „In cazul PNRR, de la bun inceput trebuie sa pui toate detaliile, toate proiectele, toate investitiile, tot costingul, toate jaloanele, pe,ani si apoi dupa ce Comisia accepta aceasta componenta, tu iti vezi de treaba. Cand mai faci un pas, mai iei o transa de bani. Deci Comisia este destul de chichiricioasa,…

- Romania nu va beneficia de fonduri europene prin Planul National de Relansare si Rezilienta (PNRR) pentru sistemul de irigatii, a declarat, miercuri seara, vicepremierul Dan Barna. Acesta a precizat la TVR 1 ca ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a prezentat la Bruxelles…