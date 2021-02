Stiri pe aceeasi tema

- Dezbaterile publice pentru actualizarea Planului National de Redresare si Rezilienta vor fi terminate pana la inceputul lunii martie si vreau sa dezvoltam cat mai multe instrumente financiare si sa dam granturi doar acolo unde nu se poate imagina un alt instrument financiar pentru zona respectiva,…

- Romania va putea incasa sume de la Comisia Europeana, in primii doi ani, in baza indeplinirii unor pasi sau a unor reforme care nu sunt bazate pe proiecte, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marius Vasiliu, in cadrul consultarilor privind actualizarea…

- Comisia Europeana a trimis observatii asupra unor componente ale Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar realitatea este ca Romania nu a transmis un Plan ci doar niste bucati, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marius Vasiliu, in cadrul…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) lanseaza, incepand cu data de 8 februarie, dezbaterile publice pe mai multe domenii specifice pentru actualizarea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), finantat de Uniunea Europeana in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta…

- De asemenea, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a organizat luni primele consultari tehnice pentru actualizarea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Acestea au vizat domeniile Transport, respectiv Mediu, Schimbari Climatice, Energie si Eficienta Energetica. Au participat…

- Klaus Iohannis: Ședința cu premierul și miniștri Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Președintele Klaus Iohannis are programata o ședința de lucru la care sunt invitați sa participe premierul Florin Cîtu, vicepremierul Dan Barna, ministrul de finanțe, Alexandru Nazare, și ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, joi, la Palatul Cotroceni, o sedinta de lucru la care vor participa prim-ministrul Florin Citu, vicepremierul Dan Barna, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, si ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea. Potrivit Administratiei…