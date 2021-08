Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a precizat ca demareaza cel mai mare proiect de infrastructura din PNRR si anume autostrada Moldovei. El a adaugat ca acesta e motivul pentru care a luptat in negocierile cu reprezentantii Comisiei Europene ca Romania sa aiba alocate…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, primele exproprieri din judetul Prahova pentru sectorul Ploiesti-Buzau al autostrazii A7, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. „Veste buna pentru unul dintre cele mai importante proiecte ale Romaniei, Autostrada A7, coloana…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea (USR PLUS), a declarat vineri, la Timisoara, ca Guvernul nu este în pericol sa cada, însa Executivul nu reuseste sa faca reformele asa cum si-ar dori USR PLUS, pentru ca toata lumea asteapta sa se termine "jocul muzical…

- „ZERO EURO DIN PNRR IN 2021! PSD a avut dreptate! Romania nu va primi niciun euro din PNRR in acest an! Romania NU se poate baza pentru finantarea deficitului urias pe avansul de 1,3 miliarde de euro din PNRR! Mai mult, Romania pierde un an pentru contractarea proiectelor! Autostrada Moldovei devine…

- Costel Alexe a scri luni sear pe Facebook ca Iasiul si Moldova nu mai au timp sa astepte, el adaugand ca Guvernul actual a inteles ca este necesara urgentarea constructiei autostrazii Ungheni-Iasi-Targu Mures. In ceea ce priveste tronsonul Targu Neamt-Iasi-Ungheni, avand lungimea de 100 km, Alexe afirma…

- ”PNRR nu a fost respins, a cincea, a sasea oara. In fiecare saptamana este o stire ca este respins. Nu a fost respins, abia incepe procesul de evaluare oficiala. Nu sunt primele schimburi de observatie, am tot avut”, declarat, vineri seara, la Digi 24, Cristian Ghinea. Ministrul a precizat ca procesul…