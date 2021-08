Ghinea: Am alocat 230 milioane euro în cadrul componentei de…

O suma de 230 de milioane de euro a fost alocata, in cadrul componentei Educatie din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), pentru construirea a 110 crese, a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor, Cristian Ghinea.



"Inca o veste buna pentru investitiile din PNRR, dupa proiectele de autostrazi si cale ferata, a mai demarat un program extrem de important, cel prin care vor fi construite crese. Am alocat 230 milioane euro in cadrul componentei de Educatie pentru a construi 110 crese unde vor putea sa mearga aproximativ 9400 de copii, cu prioritate din mediile defavorizate,…