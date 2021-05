Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, anunta ca autoritatile intentioneaza introducerea unei reforme a taxarii transportului de marfuri pe autostrazi, ca masura care are ca scop scaderea gradului de poluare pe termen lung, in vederea accesarii de fonduri pentru construirea infrastructurii…

- Finanțarea asigurata prin PNRR „va fi condiționata” Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea. Foto: https://mfe.gov.ro. Finanțarea asigurata prin Planul Național de Redresare și Reziliența va fi condiționata de implementarea unor reforme pe care România și le asuma,…

- Reforma sistemului de pensiilor, reforma salariilor din sectorul public, audit la toate companiile de stat și supravegherea lor de catre Secretariatul General al Guvernului, sporuri limitate in administrație plus o reforma reala a pensiilor speciale – sunt doar o parte din condițiile impuse de Bruxelles…

- Premierul Florin Cițu a explicat joi, la revenirea de la Bruxelles, unde a discutat cu oficialii europeni despre planul Romaniei de accesare a fondurilor PNRR, care sunt garanțiile pe care le-a oferit. „Am prezentat Comisiei Europene obiectivele noastre privind reforma, economia și modul in care PNRR…

- O mare parte a liberalilor din teritoriu sunt nemulțumiți de faptul ca ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a schimbat complet Planul Național de Reforma și Reziliența (PNRR), fapt care a dus la refuzul Comisiei Europene pe doua teme extrem de importante: sistemele de irigații…

- Comunicat de presa| Beniamin Todosiu: Planul Național de Redresare și Reziliența, propus de ministrul USR PLUS, Cristian Ghinea, este cel mai complex program de reforma creionat in Romania dupa ‘89 Planul Național de Redresare și Reziliența, propus de catre ministrul USR PLUS, Cristian Ghinea, a fost…

- Cifra de afaceri a transportatorilor locali de marfa a crescut in 2019 cu 47% fața de 2015 și cu 163% fața de 2010, la 66,4 miliarde de lei. Cu toate acestea, pentru 2020, analiștii KeysFin estimeaza un declin de aproximativ 2%, pana in apropierea nivelului de 65 de miliarde de lei, in baza schimbarii…

- Anul 2030 e anul in care ar trebui sa iasa din activitate romanii care contribuie la Pilonul II de pensii. Abia din acel moment, ei au dreptul la pensie privata, insa nu exista insa o reglementare care sa stabileasca modul in care sunt platiti acesti bani, arata adevarul.ro. Specialistul Mihai…