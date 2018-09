Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului, premierul si seful statului au depus flori in dimineata zilei de luni, 27 august, la monumentul „Maica Indurerata” de la Complexul memorial „Eternitate”, dar si la monumentul domnitorului Stefan cel Mare si Sfant, cu prilejul Zilei Independentei. Alaturi, continua protestul…

- Monumentul domnitorului Stefan cel Mare si Sfant, unde se aflau protestatarii opozitiei, ramasi peste noapte de la protestul de duminica, 26 august, a fost inconjurat de politisti in dimineata de luni, 27 august. Politia le-a cerut manifestantilor sa-si schimbe temporar locul evenimentului, pana la…

- Evenimentele dedicate Zilei Independentei au inceput deja. Primele persoane in stat, presedintele tarii, seful legislativului si premierul, au depus in aceasta dimineata flori la monumentul Maica Indurerata de la Complexul memorial "Eternitate".

- Procurorii militari au cerut prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, ordinul de interventie a jandarmilor la mitingul din Piata Victoriei de pe 10 august , au precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, reprezentanti ai Parchetului Militar.

- Zeci de parinți au protestat in Capitala, pe trecerea de pietoni din fața Palatului Parlamentului. Manifestația civica este indreptata impotriva coaliția aflate la guvernare și impotriva legilor modificate de coaliția PSD-ALDE-UDMR. Zeci de parinți au protestat intr-un mod inedit in Capitala. Organizația…

- Liderul PL nu are incredere in liderii opoziției, organizatori ai protestelor din centrul Capitalei. Intr-o conferința de presa suținuta la Parlament, Mihai Ghimpu a declarat ca actualmente are loc lupta dintre doua „grupari oligarhice”.

- Liderul PL, Mihai Ghimpu, sustine ca cetatenii care au iesit la protestul de joi, 5 iulie, din fata Parlamentului sunt „manipulati si amagiti”. Liberalul a afirmat ca „la noi are loc lupta intre doua mafii, doua grupari oligarhice”.

- Liderul PL, Mihai Ghimpu, sustine ca nu intelege de ce a fost nevoie ca protestele din centrul Capitalei, provocate de decizia instantei de a nu valida mandatul lui Andrei Nastase, sa fie amanate pentru ziua de 26 august. In opinia sa, manifestatiile ar trebui sa continue zilnic.