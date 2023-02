Ghimbirul este asociat cu mai multe beneficii pentru sănătate In perioada rece a anului este o placere sa vii acasa și sa-ți faci ceai de ghimbir. De asemenea, din radacina de ghimber se coc biscuiți, ea este adaugata la feluri de mincare drept condiment și chiar folosita la prepararea de bere fara alcool. Ghimbirul este creditat cu un numar mare de proprietați utile – se crede ca planta imbunatațește digestia, oprește inflamația, activeaza sistemul nervo Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

