Ghidurile și suferința producătorilor agricoli La fel ca procurorii sovietici care au vrut sa faca sa taca un disident suparator, nimic nu ar putea opri cautarile perseverente ale autoritaților de reglementare ale UE pentru interzicerea neonicotinoidelor. Nu este o simpla distincție semantica, ci doar dovezile științifice care au convins autoritațile de reglementare din Statele Unite, Canada și Australia ca albinele se pot hrani in siguranța cu polenul culturilor tratate cu neonicotinoide. Motivul pentru care neonix-urile au fost interzise s-a dovedit a fi o ficțiune, populațiile de albine fiind in creștere in Europa și pe toate celelalte… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

