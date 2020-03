Ghidului locurilor de muncă disponibile în criza COVID-19. Unde se fac angajări, când multe companii își trimit oamenii în șomaj tehnic Ghidului locurilor de munca disponibile in criza COVID-19. Unde se fac angajari, cand multe companii iși trimit oamenii in șomaj tehnic Peste un milion de angajati din economia autohtona risca sa intre in somaj, ca urmare a masurilor luate de Romania pentru a combate epidemia de coronavirus, cotext in care think tank-ul INACO Initiativa pentru Competitivitate a lansat prima editie a Ghidului locurilor de munca disponibile in criza COVID-19. "În momentele de cumpănă pe care le trăim, este nevoie ca noi toţi să facem tot ceea ce depinde de noi pentru a ne aduce contribuţia… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

