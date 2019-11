Ghidul votantului. Cine are drept de vot la alegerile prezidențiale Cetațenii romani care au implinit 18 ani pana in ziua alegerilor, inclusiv, pot vota la prezidențialele de anul acesta, daca nu au restricții impuse de justiție, scrie Mediafax. Potrivit legislației in vigoare, au dreptul sa voteze cetatenii romani care au 18 ani impliniți pana in ziua alegerilor inclusiv. In data de 10 noiembrie va avea loc votul in țara la alegerile prezidențiale, intre orele 07.00 și 21.00. Al doilea tur de scrutin a fost programat sa aiba loc pe 24 noiembrie, tot in intervalul orar 07.00 - 21.00. Cetațenii romani care in ziua alegerilor se afla in strainatate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Romania vor fi deschise 18.748 de secții și in strainatate 835, scrie Mediafax.Potrivit BEC, un numar de 18.748 de secții de votare vor fi deschise duminica, 10 noiembrie, la alegerile prezidențiale, iar in strainatate 835 pentru romanii de peste hotare. In competiția pentru prezidențiale…

- Alegerile pentru funcția de președinte al Romaniei au loc in data de 10 noiembrie 2019. In cazul in care niciunul dintre candidați nu intrunește majoritatea de voturi valabil exprimate ale alegatorilor inscriși in listele electorale permanente, se... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cetațenii romani care au implinit 18 ani pana in ziua alegerilor, inclusiv, pot vota la prezidențialele de anul acesta, daca nu au restricții impuse de justiție. Potrivit legislației in vigoare, au dreptul sa voteze cetatenii romani care au 18 ani impliniți pana in ziua alegerilor inclusiv.…

- CHIȘINAU, 20 oct – Sputnik. Cetațenii cu drept de vot din Republica Moldova ii aleg astazi pentru un mandat de patru ani pe viitorii primari și consilieri locali. In cadrul alegerilor locale generale care au loc astazi, 20 octombrie, in toata țara urmeaza sa fie aleși 898 de primari și 11 580 de…

- In judetul Giurgiu vor fi amenajate 245 de sectii de votare la alegerile prezidentiale, sediul BEJ va functiona in cladirea Institutiei Prefectului Judetului Giurgiu iar primarii au emis dispozitiile pentru stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral si amplasarea de panouri electorale.…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. "Este un moment de bilant pe care trebuie fiecare dintre noi sa-l tratam cu foarte multa atentie. (...) Alegerile europarlamentare nu au fost castigate de PNL sau USR, au fost pierdute de PSD si trebuie sa pornim de la aceasta realitate, trebuie sa vedem unde am gresit,…

- Guvernul a adoptat, azi, hotararea privind programul calendaristic la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie (primul tur) si 24 noiembrie (al doilea tur). Cetațenii romani din strainatate pot vota, in primul tur al prezidențialelor, in zilele de 8, 9 și 10 noiembrie, iar in al doilea tur pe 22, 23…

- Saptamana aceasta se stabilesc regulile pentru alegerile prezidențiale Foto: Arhiva. În aceasta saptamâna va intra în vigoare hotarârea Guvernului privind alegerile prezidentiale din luna noiembrie. Documentul contine informatii legate de votul din tara si din…