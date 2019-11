Ghidul votantului. Câte secții sunt deschise la alegerile prezidențiale In Romania vor fi deschise 18.748 de secții și in strainatate 835, scrie Mediafax. Potrivit BEC, un numar de 18.748 de secții de votare vor fi deschise duminica, 10 noiembrie, la alegerile prezidențiale, iar in strainatate 835 pentru romanii de peste hotare. In competiția pentru prezidențiale s-au inscris și au fost validați 14 candidați. Mandatul de Președinte al Romaniei este de cinci ani, iar in data de 10 noiembrie va avea loc votul in țara la alegerile prezidențiale, intre orele 07.00 și 21.00. Al doilea tur de scrutin a fost programat sa aiba loc pe 24 noiembrie, tot in intervalul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

