Ghidul suprem iranian: Probleme economice ale tarii se vor agrava daca virusul se propaga necontrolat

Stiri pe aceeasi tema

- Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat sambata ca problemele economice ale tarii se vor agrava daca noul tip de coronavirus se va propaga intr-un mod necontrolat, deplangand faptul ca eforturile initiale pentru stavilirea epidemiei s-au diminuat, informeaza AFP. Republica…

- Grecia a angajat mai multi doctori si infirmieri la unitatile medicale din insulele din Marea Egee si Marea Ionica inaintea sezonului turistic, pentru a oferi noi garantii strainilor ca pot face din nou concediul in siguranta acolo, relateaza DPA. Turismul este unul dintre cele mai importante…

- Tarile europene, care mizeaza pe 5G ca sa le impulsioneze cresterea economica, vor sa combata teoriile conspirationiste care leaga tehnologia wireless de raspandirea noului coronavirus, teorii care au dus la incendierea catorva stalpi cu antene. Conform grupurilor de lobby europene ETNO si…

- Bilantul deceselor zilnice din cauza infectarii cu noul coronavirus a fost, pentru prima data, mai ridicat in Brazilia decat in Statele Unite, conform datelor furnizate de Ministerul brazilian al Sanatatii. Astfel, Brazilia a raportat luni 807 decese, in timp ce bilantul SUA s-a ridicat la…

- Autoritatile din 23 de tari de pe cinci continente au solicitat accesul la tehnologia de urmarire a contactelor oferita de Apple si Google, divizie a grupului Alphabet, au anuntat cele doua companii, care au inaugurat versiunea initiala a sistemului. Tehnologia Apple-Google permite guvernelor…

- Suedia, care a optat pentru o strategie mai putin restrictiva pentru combaterea noului coronavirus comparativ cu alte state europene, a inregistrat in ultimele sapte zile cel mai ridicat numar de decese pe cap de locuitor din Europa din cauza COVID-19. Autoritatile suedeze au mentinut deschise…

- In Norvegia, unde epidemia provocata de noul coronavirus pare sub control, s-au redeschis luni cresele, fiind un prim pas spre o ridicare lenta si treptata a restrictiilor in regat, relateaza AFP, citata de Agerpres. Aceasta redeschidere a creselor, care pune capat la cinci saptamani de semi-izolare…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a afirmat joi ca exista zone de umbra in gestionarea pandemiei de coronavirus de catre China, declarand publicatiei Financial Times ca, "evident, s-au intamplat lucruri pe care nu le stim". "Sa nu avem acea naivitate care consta in a spune ca este mult…