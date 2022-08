Stiri pe aceeasi tema

- Daria Dugina, fiica influentului filozof rus Alexander Dugin, ar fi fost ucisa sambata, cand masina in care calatorea a explodat in regiunea Moscovei, a anuntat agentia de presa de stat rusa TASS, citata de CNN.

- Vladimir Putin, la pamant! In aceste zile, la Moscova, gradul de alerta a crescut, in urma unui atentat cu bomba. Conform presei occidentale, in explozie ar fi murit fiica aliatului liderului de la Kremlin, Alexander Dugin. Știrea avea sa fie confirmata și de la Moscova, de catre Comitetului de ancheta…

- Daria Dugina, fiica influentului filozof rus Alexander Dugin, ar fi fost ucisa sambata, cand mașina in care se afla a explodat in regiunea Moscovei, a anunțat agenția de presa de stat rusa TASS, citata de CNN.

- Mai mulți politicieni ruși au reacționat in urma veștii ca fiica lui Aleksander Dughin a murit dupa ce mașina in care se afla a explodat pe o șosea de langa Moscova, afirmand ca este vorba despre un act terorist a carui ținta era cel considerat ”creierul lui Putin”, relateaza presa rusa. Liderul separatiștilor…

- Daria Dughina, fiica politologului Aleksandr Dughin, considerat ideologul presedintelui rus Vladimir Putin, a murit sambata seara, la periferia Moscovei, in explozia masinii in care se afla si cu care mergea acasa dupa ce participase la un eveniment, transmite duminica Xinhua,

- Fiica lui Aleksandr Dughin, un cunoscut apropiat al președintelui Vladimir Putin, a murit dupa ce mașina in care se afla a explodat. Presa locala vorbește despre o tentativa de asasinat care l-a vizat pe Dughin. Presa internaționala relateaza ca filozoful și naționalistul rus Aleksandr Dughin și fiica…

- Daria Dughina, fiica in varsta de 30 de ani a ideologului rus Alexandr Dughin, a murit dupa ce mașina in care se afla a explodat. Sursele de informații rusești spun ca, de fapt, ținta ar fi fost tatal ei, Alexand Dughin, un apropiat al lui Putin, suranumit „creierul lui Putin”, și omul care l-ar fi…

- “Ghidul spiritual” al lui Vladimir Putin, Alexander Dughin, a scapat de un atac cu masina-capcana, atentat in care insa si-a pierdut viata fiica sa, Daria, informeaza The Sun , citand presa rusa. Filosoful si nationalistul rus – despre care se spune ca este un arhitect al razboiului din Ucraina si…