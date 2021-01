Stiri pe aceeasi tema

- ”Plecand de la experienta proiectelor implementate in Bucuresti, Oradea, Sibiu sau Timisoara, am realizat acest ghid pentru ca ne dorim sa sprijinim autoritatile administratiei publice, in special cele locale, in aplicarea eficienta a Legii infrastructurii, in beneficiul tuturor utilizatorilor. Astfel…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) anunța ca, de la 1 ianuarie, serviciile de roaming in Marea Britanie ar putea costa mai mult, deoarece Regatul Unitparasește UE, așa ca regulile comunitare de stabilire a prețurilor nu i se mai aplica. ANCOM recomanda utilizatorilor…

- Politic Costel Barbu, deputat ales de Teleorman: „Guvernul liberal continua programul de dezvoltare a Romaniei” decembrie 18, 2020 12:55 Guvernul liberal continua programul de dezvoltare a Romaniei prin alocarea fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor incepute pe parcursul…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat, joi, ca in sedinta de Guvern se discuta mai multe proiecte de hotarare prin care se vor aloca bani din fondul de rezerva. Unul dintre actele normative prevede alocarea de fonduri pentru achizitionarea medicamentelor necesare pentru tratamentul…

- Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul IGPF, efectueaza, joi dimineata, 40 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si pe raza judetelor Iasi, Bacau, Timisoara, Oradea, Ilfov, Constanta, Sibiu, Brasov, Galati si Bihor, intr-o cauza ce vizeaza…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) este pregatita pentru a porni licitatia de spectru care este pretabil dezvoltarii 5G, dar pana in momentul lansarii trebuie stabilit cu ceilalti decidenti care sunt preturile de pornire pentru fiecare bloc de frecventa,…

- Clasamentul Universitaților din Romania 2020 a fost publicat in aceasta dimineața de Asociația Ad Astra a cercetatorilor romani din țara și strainatate. In acest top se afla și Universitatea din Craiova care este pe locul 11 dar și Universitatea de Medicina și Farmacie din Craiova, care este pe locul…

- Firma de curierat Urgent Cargus angajeaza peste 1.000 de oameni in toata tara Urgent Cargus recruteaza peste 1.000 de persoane la nivel national, in conditiile in care compania a transportat anul acesta volume cu 33% mai mari fata de anul trecut, potrivit unui comunicat al companiei. Compania are deja…