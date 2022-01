Stiri pe aceeasi tema

- Condițiile de funcționare pe care trebuie sa le indeplineasca centrele de evaluare ambulatorie COVID-19, conform unui Ordin al Ministerului Sanatații publicat in Monitorul Oficial, sunt urmatoarele:a) Centrele de evaluare sunt structuri funcționale organizate in unitați sanitare cu paturi in care se…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 08.00, prin apel 112 a fost semnalat faptul ca, pe Drumul Național 24 Tișița – Doaga, se afla un barbat cazut in afara parții carosabile. De asemenea, apelantul a relatat faptul persoana era inconștienta. Imediat la fața locului s-au deplasat echipaje de poliție care…

- Ce faci daca ai simptome de COVID-19 sau ai intrat in contact cu o persoana infectata? Unde te adresezi, unde te poți testa, inclusiv gratuit, ce se intampla cand ajungi la medic sau la spital, ce investigații ți se fac pentru diagnostic, in ce condiții se impune izolarea, cu tratament vei primi? Care…

- Ce trebuie sa faci daca ai simptome COVID. Procedura, pas cu pas. Medicul de familie, prima persoana care trebuie sunata Autoritațile au anunțat ce trebuie sa faca cineva care considera ca ar putea fi infectat cu Sars-Cov-2. Un document denumit ”Algoritmul de parcurs al pacientului cu simptomatologie…

- ”Algoritmul de parcurs al pacientului cu simptomatologie specifica de COVID-19” a fost publicat, duminica, in Monitorul Oficial, fiind inclus in Planul privind modalitatea de aplicare a masurilor in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de catre…

- foto cu rol de prezentare In județul Vrancea, in data de 04 ianuarie 2022, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 570 persoane in carantina la domiciliu; 58 persoane in izolare la domiciliu; 41 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 7 persoane…

- Agentia pentru alimente si medicamente din Statele Unite (FDA) a anunțat ca testele antigen pentru depistarea COVID-19, care au avantajul de a oferi un rezultat in doar cateva minute, sunt mai putin sensibile la varianta Omicron decat la variantele anterioare.Aceste teste au mai multe sanse sa indice…

- Motivele pentru care nevaccinații, chiar daca au un test COVID negativ, intra in carantina la sosirea in Romania: Explicațiile Ministerului Sanatații Motivele pentru care nevaccinații, chiar daca au un test COVID negativ, intra in carantina la sosirea in Romania: Explicațiile Ministerului Sanatații…